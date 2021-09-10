كوبيش يدعو مفوضية الانتخابات إلى وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات

كوبيش يتحدث خلال جلسة ملتقى الحوار الافتراضية حول القاعدة الدستورية، 11 أغسطس 2021. (صورة من بث مباشر)

دعا المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بموعدها، وذلك بعد تسلمها قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وطلب كوبيش في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، مساعدة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، مشددا على ضرورة أن يكون إياه قويا في دعم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لأنها «ضرورة أمنية وسياسية لضمان التطورات الإيجابية».

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