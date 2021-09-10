كوبيش يحذر من دعوات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش, يحيط مجلس الأمن لدولي بتطورات الوضع في ليبيا، الجمعة 10 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

حذر المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، من دعوات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من قبل مجلس النواب، والتي وصفها بـ«الهجمات»، على الحكومة.

وقال كوبيش في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه منذ منتصف أغسطس الماضي، دعوات «تشكيك» من قبل مجلس النواب بسبب تدني الأداء، ودعوات لسحب الثقة.

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وتابع كوبيش، «نقر بحق البرلمان بممارسة مهامه النيابة، لكني أحذر من هذه الهجمات، والتي يمكن أن تغير من تاريخ الانتخابات، وانعدام اليقين حول إجرائها».