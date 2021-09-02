حملة أمنية في طرابلس لمنع البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 08:42 مساء
سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة في طرابلس، أول سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق حملة أمنية لضبط المخالفات والبناء العشوائي والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت أمس بجولة أمنية؛ لوقف عدة مخالفات للبناء العشوائي والمباني التي لا زالت قيد الإنشاء على الأراضي المملوكة للدولة بمناطق القويعة وغنيمة وقصر خيار.

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وأشارت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع، فيما تأتي الجولة استمرارا للحملة الأمنية بناءً على تعليمات النائب العام لمنع الاعتداءات والبناء العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة، وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة في طرابلس، أول سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة في طرابلس، أول سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة في طرابلس، أول سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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