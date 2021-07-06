النائب العام يطلع على جهود الجهات الأمنية لمنع التعديات على ممتلكات الدولة

اجتماع الصور مع العقيد عبدالحكيم صالح بمكتب النائب العام. (وزارة الداخلية)

اطلع النائب العام المستشار الصديق الصور على المجهودات المبذولة من قبل الجهات الأمنية لمنع التعديات على ممتلكات الدولة، وضبط المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الصور، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد عبدالحكيم صالح.

وقالت وزارة الداخلية، إن الاجتماع استعرض المستجدات حول سير العمل «في تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل النائب العام في متابعة ومنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك متابعة الأعمال الجارية من قبل الجهات المختصة في تنفيذ المهام المسندة إليها في ضبط هذه المخالفات».

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد عبدالحكيم صالح، عرض على النائب العام «تقريرا مفصلا حول ما تم إنجازه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منع الانتهاكات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص».