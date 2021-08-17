شركة الجوف تتوقع تحقيق «إيرادات قياسية» بنهاية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 08:50 صباحا
اجتماع مسؤولي شركة الجوف مع صنع الله، 16 أغسطس 2021، (مؤسسة النفط)

توقع رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي امساعد، تحقيق الشركة إيرادات قياسية بنهاية العام الجاري «تقدر بـ 140 مليون» دولار، مشيرا إلى أن أعلى إيراد لها كان 57 مليونا في العام 2009، بينما وصلت إلى 69 مليونا بنهاية النصف الأول من السنة الحالية.

جاء ذلك خلال استعراضه أعمال الشركة، في اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أمس الإثنين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش اللقاء العراقيل والتحديات التي تواجه الشركة وتأثيرها على سير العمل، في ظل تأخر الميزانيات، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات مشروع إنشاء مصنع النتروجين، حيث تجري الشركة تعديلات بالمشروع لينتج الأكسجين المسال «الطبي»، الذي سيوزع على المستشفيات مجانا.

من جانبه، أثنى صنع الله على جهود رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الجوف والعاملين بها، مردفا أنه رغم «ظروف الحرب وتدمير الشركة» إلا أنها «صعدت من بين الركام» واستطاعت تشغيل المصانع من جديد.

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