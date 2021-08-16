إجراء تعديلات في مصنع «النيتروجين» بشركة الجوف لينتج «الأكسجين» الطبي

مصنع النيتروجين التابع لشركة الجوف، 15 أغسطس 2021، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية إجراء تعديلات في مصنع «النيتروجين» التابع لها لإنتاج «الأكسجين» الطبي بكميات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث سيوزع على المرافق الصحية عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

وتفقد رئيس لجنة إدارة الشركة مجدي جبريل المصنع أمس الأحد للاطلاع على سير الأعمال، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس، أعلنت وزارة الصحة توفر «الأكسجين» المسال في مراكز العزل «ولا نقص في المخزون»، فيما تشهد المنطقة «استقرارًا وبائيًّا»، مشيرة إلى أن عدد قليل من الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» موجودة في أقسام العناية.