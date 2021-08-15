شركة الكهرباء: الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية تدخل الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 01:30 مساء
محطة كهرباء الزاوية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الثالثة، على الشبكة الكهربائية العامة الساعة 12:43 ظهرًا (بتوقيت طرابلس).

وفي الرابع من أغسطس، عادت إلى الخدمة وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والبخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «الانتهاء من أعمال صيانة الوحدات بحمولة 270 ميغاوات بعد تعرضها لإصابة خلال المدة الماضية جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية، وخروج الوحدة البخارية بشكل مفاجئ».

وأوضح المنشور أن «دخول هذه الوحدات سيسهم في تحسين أداء الشبكة بشكل عام في الجناح الغربي، وزيادة دعم واستقرار الشبكة، وتقليل ساعات طرح الأحمال».

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