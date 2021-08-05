النائب العام يصدر أمر حبس بحق رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 03:31 مساء
رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب. (إنترنت)

أصدر النائب العام الصديق الصور، اليوم الخميس،  أمر حبس بحق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على خلفية إصابة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بطفيلي الملاريا أثناء مشاركتهم ببطولة أفريقيا في نيجيريا.

جاء ذلك بعد إصدار الصور تعليماته بضرورة «مباشرة التحقيقات بشأن بشأن الأسباب التي أدت إلى إصابة عناصر البعثة بالملاريا، بهدف تحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن تبعة الإخلال بالواجبات التي تفرضها القوانين واللوائح الناظمة للصحة الوقائية»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

- إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق التي استهلتها باستجواب القائمين على إدارة رحلة البعثة إلى نيجيريا وانتهت إلى الأمر بحبس رئيس الاتحاد على ذمة القضية، لافتا إلى أن التحقيقات الجنائية لازالت جارية في مواجهة جميع الأشخاص، الذين طالتهم.

وأمس الأربعاء، قرر النائب العام إيقاف رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم المصغرة، على خلفية القضية، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة عبدالحكيم سويد، موضحا  أن الإيقاف جاء لمدة خمسة أيام.

والأسبوع الماضي، تسببت وفاة لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، بمرض الملاريا، عقب مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة بنيجيريا، والإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي المنتخب، في مطالبات بضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين.

بدوره، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة عبر «تويتر» النقريش، وأكد «متابعته عن كثب» تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج.

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