إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة

رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب. (إنترنت)

قال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة، عبدالحكيم سويد، إن النائب العام قرر إيقاف رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب.

وأوضح عبدالحكيم سويد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الإيقاف جاء لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق على خلفية وفاة أحد لاعبي المنتخب الوطني، وإصابة عدد من أعضاء البعثة بمرض الملاريا.

يشار إلى أن 21 شخصًا من أعضاء المنتخب الوطني والأطقم الفنية والإدراية والحكام، قد أُصيبوا بالملاريا بعد مشاركتهم في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة بنيجيريا، بدون أخذ لقاح وحبوب الملاريا، ما أدى إلى وفاة أحد لاعبي المنتخب وهو أيمن النقريش، وإصابة باقي أعضاء البعثة بهذه العدوى.