إنقاذ 68 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 68 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 2 أغسطس 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 68 مهاجرا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أمس الإثنين.

وقال الناطق في بيان منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن الزورق «زوارة» تحرك لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الحادث؛ استجابة لنداء استغاثة.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولى رعايتهم، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أبحرت 11 ألف رحلة بحرية من ليبيا بزيادة 73% عن الفترة نفسها العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في البلاد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

إنقاذ 68 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 2 أغسطس 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)