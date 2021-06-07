وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 08:52 مساء
وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه مع مفوضة بمفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

وأوضح أن هذا العدد مسجل حتى قبل إكمال ستة أشهر من العام 2021، وذلك مقابل 7106 مهاجرين خلال العام الماضي (2020)، داعيا المسؤولين الأوروبيين إلى تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة من أجل احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مازن في ديوان رئاسة الوزراء، ظهر اليوم الإثنين، بمفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات المختصة.

وشدد على أن «مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة ليبية بل ظاهرة دولية تتطلب تعاون الجميع من أجل إيجاد الحلول لها، ويجب اتباع نهج مشمول لمحاربة المهربين وتعزيز الوضع الإنساني».

وأشار إلى «اكتظاظ مراكز التجميع والعودة بالمهاجرين ما يستلزم السرعة بتسهيل رحلات العودة الطوعية وإعادة التوطين».

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