السفير الهولندي: يجب توفير بيئة حرة للحملات الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 12:16 مساء
السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس. (أرشيفية: حساب السفير بموقع تويتر)

قال السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، إنه من الواجب توفير بيئة مناسبة لإجراء حملات انتخابية حرة في ليبيا، وإتمام الاقتراع بشكل نزيه في 24 ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة قبول نتائج الانتخابات.

وأشار السفير في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الجمعة، إلى استضافة فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في برلين جلسة حول دور المجتمع المدني في#ليبيا، بمشاركة منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومركز «مدافع» الحقوقي.

ويترقب الليبيون إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة من أجل التحضير جديّا للاقتراع في الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) لإنهاء المرحلة الانتقالية التي يقودها كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

والخميس الماضي، عقد مجلس الأمن جلسة تناول خلالها الوضع في ليبيا، ودعا إلى «اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات» المقررة في ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة إجرائها «وفقا للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي».

كما طالب الدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، والعمل على مساعدة السلطات الليبية على إخراج المرتزقة وسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

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