ماكرون: وجدنا نقاط تقارب مع إردوغان لاستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 10:14 مساء
ماكرون واردوغان يتصافحان خلال لقائهما في بروكسل، الاثنين 14 يونيو 2021. (إيمانويل ماكرون)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تلقى تأكيدات بشأن رغبة نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رؤية المرتزقة يغادرون الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن.

وكما نقلت جريدة «لوبوان» الفرنسية اليوم الاثنين على لسان ماكرون خلال مؤتمر صحفي في نهاية قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل فقد أشار إلى نقاط التقارب بين فرنسا وتركيا بشأن الوضع في ليبيا.

ووصف ماكرون محادثاته مع إردوغان بأنها جاءت في «جو هادىء» جعلت من الممكن «الرغبة في بدء عمل ملموس» في ليبيا وسوريا والعمل معا للحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الحكومة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

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يأتي تصريح ماكرون حول اتفاق لسحب المرتزقة بعد يومين من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المفاجئة إلى ليبيا والطريقة التي جرت بها وتصريحاته خلال تواجده على الأراضي الليبية والتي أوضح من خلالها عدم رغبتهم في رحيل القوات التركية. فيما تدرك باريس بأن الجهود السياسية لن تتقدم باتجاه اجراء الانتخابات مع بقاء المرتزقة الأجانب، سواء الروس أو السوريين الذين جاءت بهم تركيا.

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