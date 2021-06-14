بايدن يبحث تطورات الملف الليبي مع إردوغان في بروكسل ومع بوتين بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 03:49 مساء
جو بايدن في لقاء مع إردوغان في مارس 2016. (أرشيفية: أ ف ب)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث تطورات الملف الليبي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل اليوم.

وتابع سوليفان، إن النقاش بين الرئيسين حول الملف الليبي، يأتي ضمن عدد من الملفات الهامة التي سيتم التباحث حولها، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، نقلا عن وكالة رويترز.

وأمس أكد الرئيس الروسي أنه سيناقش التطورات في كل من ليبيا مع نظيره الأميركي خلال لقائهما في جنيف، الأربعاء المقبل.

وقال بوتين إنه يود مناقشة «قضية النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها سورية وليبيا، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحماية البيئة وقضايا عالمية أخرى»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ماكرون يعتزم مناقشة الوضع الليبي مع إردوغان الإثنين
بوتين: ليبيا على جدول أعمال اللقاء مع بايدن

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يعتزم مناقشة الوضع في ليبيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، قبيل مؤتمر برلين الثاني، في اجتماع يعقد في بروكسل، اليوم الإثنين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وعبر ماكرون في مؤتمر صحفي عقده بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، عن رغبته في الحديث مع إردوغان «حول ملفات سورية، وليبيا، وإقليم قره باغ، وكذلك مكافحة التطرف الإسلاموي»، على حد تعبيره.

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