ماكرون يعتزم مناقشة الوضع الليبي مع إردوغان الإثنين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مناقشة الوضع في ليبيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، قبيل مؤتمر برلين الثاني، في اجتماع يعقد في بروكسل، الإثنين، المقبل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وعبر ماكرون في مؤتمر صحفي عقده بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، عن رغبته في الحديث مع إردوغان «حول ملفات سورية، وليبيا، وإقليم قره باغ، وكذلك مكافحة التطرف الإسلاموي»، على حد تعبيره.

وقال: «يجب أن نلتقي ونتحدث معه رغم الخلافات في وجهات النظر، وينبغي علينا أن نواصل ذلك»، معتبرا ذلك «مهما» للبحث في مجالات التعاون بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي إردوغان أيضا في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش قمة زعماء الـ«ناتو»، التي ستنعقد في 14 من الشهر الجاري نظيره الأميركي جو بايدن.

نقاط «توافق» بين فرنسا وتركيا حول ليبيا

ومن باريس في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن «توافق» بين البلدين حول مسائل مشتركة في ليبيا أبرزها «احترام تثبيت وقف إطلاق النار، وإجراء الانتخابات في موعدها، ومكافحة الإرهاب، ودمج وتفكيك الميليشيات المسلحة»، حيث يرى مراقبون مصلحة مشتركة للبلدين في محاربة التنظيمات الإرهابية سواء في ليبيا وسورية ومنطقة الساحل الأفريقي برغم حجم الخلافات.

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لكن مطلع يونيو الجاري هاجم الرئيس التركي خلال لقاء تلفزيوني، نظيره الفرنسي على خلفية تصريحات سابقة اعتبر فيها أن حلف شمال الأطلسي يعاني من «موت دماغي»، قائلا: «نعلم مع من يتعامل ماكرون في ليبيا وسورية».

وأضاف إن «كان رئيس دولة عضو في الناتو يقول إن الحلف في حالة موت دماغي، فينبغي على الحلف مساءلته على خلفية ذلك»، وأردف: «نعلم مع من يتعامل ماكرون في ليبيا وسورية».

وتعود تصريحات ماكرون إلى العام 2019، حيث قال إن حلف شمال الأطلسي يعاني من «موت دماغي» جراء غياب التعاون الاستراتيجي بين أعضائه.