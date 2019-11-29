إردوغان يهاجم ماكرون: أنت في حالة موت دماغي

إردوغان خلال مؤتمر صحفي في بودابست، 7 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أنه «في حالة موت دماغي»، في توتر جديد بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان ماكرون وصف حلف الأطلسي بأنه في «حالة موت دماغي»، الجملة التي اقتبسها إردوغان ليرد على الرئيس الفرنسي في تصريحات اليوم الجمعة، قائلا: «عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتتسم العلاقات بين باريس وأنقرة بالتوتر، وآخرها انتقادات فرنسا هجوم تركيا على المقاتلين الأكراد في شمالي سورية؛ بينما من المقرر أن يعقد حلف الناتو اجتماع قمة الأسبوع المقبل.