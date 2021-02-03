«خارجية الوفاق» توضح حقيقة إيفاد موظف لأفريقيا الوسطى

مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)



نفت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق ايفاد الموظف محمد عيسى محمد الموفد ضمن قرار معالي وزير الخارجية رقم 640 لسنة 2020.م إلى دولة أفريقيا الوسطى، واصفًة ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الشأن بـ«المعلومات المغلوطة».

وأوضح مكتب الإعلام التابع للوزارة، في بيان صحفي الثلاثاء، أن «المعني من مواليد 1959 وهو موظف بديوان وزارة الخارجية منذ تاريخ 15-6-1980 بمؤهل علمي ليسانس لغة عربية»، مشيرة إلى أنه «ضمن كادر الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة على درجة وزير مفوض، وليس وكيل وزارة الصحة كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي».

وجدد مكتب الإعلام دعوته لكافة القنوات والإعلاميين والنشطاء والمدونيين التواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة.