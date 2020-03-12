ستيفاني: شكراً للأمم المتحدة علي إتاحتي هذه الفرصة لأكون طرفا في مواصلة خارطة السلام والوصول إلي حل للأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 06:11 مساء

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، في تغريدة على حساب البعثة بـ«تويتر» الخميس: «شكراً للأمم المتحدة علي إتاحتي هذه الفرصة، لأكون طرفاً في مواصلة خارطة السلام التي رسمها زميلي السابق غسان سلامة لإرساء السلام والوصول إلى حل للأزمة في ليبيا».

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في وقت متأخر الأربعاء، تعيين ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL»، وذلك حتى تعيين خليفة للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة، وذلك وفق بيان للأمين العام نشره موقع الأمم المتحدة الإخباري.

وأعرب الأمين العام في بيان عن تقديره للسيّد سلامة على إنجازاته من خلال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده الدؤوبة لإعادة إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

واستقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في 2 مارس الجاري، مرجعًا ذلك إلى شعوره بالإجهاد، واضعًا حدا لمهمته التي بدأت في منتصف العام 2017، علمًا أن مهمته في ليبيا كان من المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.

وتتمتع ويليامز بخبرة تزيد على 24 عامًا في الشؤون الحكومية والدولية، وعملت نائبة للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ العام 2018، كما تقلدت مناصب دبلوماسية عدة في البعثات الأميركية في العراق (2016-2017)، والأردن (2013-2015) والبحرين (2010-2013)، وفي السفارات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان.

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