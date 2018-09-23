إصابة مسن سوري إثر سقوط قذيفة على محل إقامته بخلة الفرجان

أثناء تقديم الخدمات الصحية للمسن السوري. (الإنترنت)

استقبل المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى بطرابلس، مساء اليوم الأحد، مسنا مصابا سوري الجنسية أصيب إثر سقوط قذيفة على محل إقامته بخلة الفرجان إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى بالمستشفى، مالك مرسيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجريح تلقى الإسعافات الأولية اللازمة من فريق المستشفى الميداني ونقل إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

115 قتيلاً ضحايا اشتباكات طرابلس منذ أغسطس الماضي

وأكد مسؤول مكتب الإعلام أن كافة المستشفيات الميدانية التابعة لإدارة شؤون الجرحى تواصل تقديم خدماتها الصحية والرعاية الطبية لكل العالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة. وأعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس أن إجمالي وفيات الناجمة عن الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي بلغت 115 قتيلاً و560 جريحًا.

وأشارت تقديرات المستشفى لأعداد ضحايا الاشتباكات حتى يوم أمس السبت، إلى إصابة 383 جريحًا بإصابات خطيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد الإصابات البسيطة 177 جريحًا.