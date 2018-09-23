إصابة مسن سوري إثر سقوط قذيفة على محل إقامته بخلة الفرجان

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 23 سبتمبر 2018, 09:06 مساء
أثناء تقديم الخدمات الصحية للمسن السوري. (الإنترنت)

استقبل المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى بطرابلس، مساء اليوم الأحد، مسنا مصابا سوري الجنسية أصيب إثر سقوط قذيفة على محل إقامته بخلة الفرجان إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى بالمستشفى، مالك مرسيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجريح تلقى الإسعافات الأولية اللازمة من فريق المستشفى الميداني ونقل إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

115 قتيلاً ضحايا اشتباكات طرابلس منذ أغسطس الماضي

وأكد مسؤول مكتب الإعلام أن كافة المستشفيات الميدانية التابعة لإدارة شؤون الجرحى تواصل تقديم خدماتها الصحية والرعاية الطبية لكل العالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة. وأعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس أن إجمالي وفيات الناجمة عن الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي بلغت 115 قتيلاً و560 جريحًا.

وأشارت تقديرات المستشفى لأعداد ضحايا الاشتباكات حتى يوم أمس السبت، إلى إصابة 383 جريحًا بإصابات خطيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد الإصابات البسيطة 177 جريحًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟