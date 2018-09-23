115 قتيلاً ضحايا اشتباكات طرابلس منذ أغسطس الماضي

الدخان يتصاعد في أحد مواقع الاشتباكات بالعاصمة طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس أن إجمالي وفيات الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي بلغت 115 قتيلاً و560 جريحًا.

وأشارت تقديرات المستشفى لأعداد ضحايا الاشتباكات حتى يوم أمس السبت، إلى إصابة 383 جريحًا بإصابات خطيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد الإصابات البسيطة 177 جريحًا.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس، السبت، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، وفق الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي. ونوه المستشفى الميداني إلى إجلاء 156 عائلة من مواقع الاشتباكات، مقابل 264 عائلة جرى إغاثتها.

كان جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان وخلف معسكر اليرموك من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس أمس السبت.