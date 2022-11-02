شاهد: بث مباشر لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري ضمن دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعدما فاز ذهابا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغتة بهدفين نظيفين إيابًا في تنزانيا، ليتأهل إلى دور 32 مكرر مستفيدًا من مجموع المبارتين 3-2.

وأعلن المدرب الفني للأخضر، سمير شمام، تشكيل 3-3-4 للمباراة مكون من: مفتاح الدرسي في حراسة المرامى، وحسن عباس ومصطفى حمزة وبهاء الدين السلامي وجدي سعيد في خط الدفاع، ، وصهيب بن سليمان وايسيان في خط الوسط، وعلي التاورغي وخالد الصروخ وجاك يبسان وسالم روما في خط الهجوم.

يقدم الاستوديو التحليلي مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «WTV» علي أرحومة وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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