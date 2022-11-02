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ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 04:22 مساء
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
فريق النصر الليبي. (أرشيفية)
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انتهى الشوط الأول من مباراة فريق النصر الليبي وريفرز يونايتد النيجيري، بتقدم المضيف النيجيري بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة المقامة مساء اليوم بملعب أدوكيي مباراة ذهاب الدور 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية.

استطاع فريق ريفرز تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، وافتتح التسجيل بهدف من ركلة جزاء منحهما حكم المباراة في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، حسب المركز الاعلامي لنادي النصر. وأحرز الفريق النيجيري الهدف الثالث في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول. 

تشكيل فريق النصر
وخاض مدرب النصر زوران الشوط الأول من المباراة بتشكيل ضم كلًا من أصيل المقصبي في حراسة المرمى، وصلاح فكرون، وعلي سلامة، والمهدي الكوت، وعادل خراز، وزياد العلواني، وعمر العريبي، وخالد مجدي، وإسلام الغنائي.

وجرى منع نقل المباراة مباشرة رغم العديد من المحاولات من إدارة نادي ريفرز، وحتى على منصات التواصل الاجتماعي.

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