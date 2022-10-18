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وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الوحدة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 04:45 مساء
وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الوحدة (صور)
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
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افتتح وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ملعب نادي الوحدة الرياضي الثقافي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى التي انطلقت بأرضية الملعب وستشمل في مرحلتها الثانية باقي مرافقه.

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يأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة ورؤيتها نحو الارتقاء بالمنشآت الرياضية بجميع المدن الليبية، وتطوير ورفع كفاءة بنيتها الإنشائية، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة عبر «فيسبوك».

فريق الوحدة من أعرق الأندية في طرابلس، وقدم للكرة الليبية والمنتخب الوطني عديد اللاعبين المميزين، وتعرض في أوقات سابقة لعديد المشاكل من بينها عدم وجود ملعب مخصص له، ونزوله لدوري الدرجة الأولى، واستيلاء جهات أخرى على أرض الملعب قبل أن يتم استرداد الأرض.

افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
افتتاح ملعب نادي الوحدة. (فيسبوك).
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