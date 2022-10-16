الدبيبة يوجه وزير الرياضة بمتابعة بعثة «الأخضر» في تنزانيا بعد «تعرض حياة الرياضيين» للخطر

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، وزير الرياضة في حكومته عبد الشفيع الجويفي، بمتابعة ما تعرضت له بعثة فريق الأخضر بدولة تنزانيا، «التى تسببت في تعرض حياة الرياضيين للخطر».

وفي خطاب مذيل بتوقيع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، وجه الدبيبة وزير الرياضة بمتابعة تطورات الموضوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاتحاد الليبي لكرة القدم، مع موافاته بما اتخذ من إجراءات.

وأمس السبت، طالبت إدارة نادي «الأخضر» وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهما والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من «عراقيل» في تنزانيا، وآخرها نقل أفرادها إلى المستشفى بعد تعرضها إلى «تخدير متعمد».

ويلتقي فريق «الأخضر»، اليوم الأحد، نظيره «عزام» في تنزانيا، فيما يمني النفس بالعودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة.

عراقيل تواجه بعثة الأخضر في تنزانيا

وفي خطاب وجهته إلى وزير الرياضة واتحاد كرة القدم وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، استعرضت إدارة نادي الأخضر ما تعرضت له منذ لحظة وصولها تنزانيا، واتهمت النادي التنزاني بعدم معاملة بعثة الفريق بالمثل من حيث الاستقبال، وتوفير الملاعب مجانًا، وسهولة التنقل، منتقدة عدم إعطائها نتائج المسحات الخاصة بفيروس «كورونا» حتى الآن.

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وخصت الإدارة بالذكر حادثة وقعت بعد إجراء الحصة التدريبية، السبت، فبعد تناول البعثة وجبة العشاء بمقر إقامتها تعرض أغلب أعضائها إلى حالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن، ليتم نقلهم إلى المستشفى، حيث مكثوا إلى وقت متأخر ولم يخرج بعضهم حتى اللحظة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن السبب في هذه الحالة يعود إلى «استنشاق مادة مخدرة Benzodiazepine، تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة من الإغماء والدوار»، وفق الخطاب.

وحضت إدارة «الأخضر» وزير الرياضة واتحاد الكرة على تحمل مسؤولياتهما تجاه الدفاع عن حقوق النادي، ودعتهما إلى مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالخصوص، مؤكدة أن طلبها يأتي تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وشددت على أن هذا «الفعل المشين لن يثنينا عن الدفاع عن حقنا في المنافسة الشريفة، وتمثيل ليبيا أفضل تمثيل».