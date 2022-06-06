«المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز...

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد مباريات الجولة الخامسة من تصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم والتي ستقام الأربعاء الثامن من يونيو الجاري.
على ملعب البيضاء سيجمع اللقاء بين الجارين أساريا ورفيق، وعلى ملعب شحات سيلتقي الهلال سبها مع البشائر، وعلى ملعب مدينة القبة، الظهرة يلتقي أبي الأشهر، وعلى ملعب مدينة الجميل الأنوار يلتقي البرانس.
وعلى ملعب مدينة صبراتة، الصقور سيتبارى مع بنغازي الجديدة، وعلى ملعب الزاوية الشرارة يلتقي الوفاق أجدابيا.
وضعية الفرق قبل الجولة الخامسة
رفيق يواصل صدارته للمجموعة الأولى بـ9 نقاط من 4 مباريات، ويليه «أبي الأشهر» 7 نقاط من 3 مباريات، وأساريا 6 نقاط من 3 مباريات، والظهرة 4 نقاط من 3 مباريات، والبشائر 4 نقاط من 4 مباريات، والمستقبل 4 نقاط من 4 مباريات، والهلال من دون نقاط من 3 مباريات.
وفي المجموعة الثانية، الصدارة للبرانس بـ7 نقاط من 4 مباريات، يليه الصقور 6 نقاط من 3 مباريات، والأنوار 5 نقاط من 3 مباريات، ووفاق أجدابيا 4 نقاط من 3 مباريات، وبنغازي الجديدة 4 نقاط من 4 مباريات، والمروج 3 نقاط من 4 مباريات، والشرارة نقطتين من 3 مباريات.
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