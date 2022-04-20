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الأهلي بنغازي يكرّم «الفلاح»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 09:58 مساء
الأهلي بنغازي يكرّم «الفلاح»
النادي الأهلي بنغازي يكرم الملاكم الليبي سعد الفلاح بعد تحقيقه للعديد من الإنجازات الدولية(الإنترنت)
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كرمّ مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، مساء أمس الثلاثاء، الملاكم الليبي المحترف سعد الفلاح، بعد تحقيقه انتصارات وإنجازات على الصعيد الدولي.

ويعد الفلاح ابن الأهلي بنغازي، حيث سبق له تمثيل النادي في عدة مناسبات، قبل أن يحقق العديد من الانتصارات في نزالات دولية.

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يذكر أن الملاكم الليبي، سعد الفلاح، أسقط خصمه بطل أوزباكستان كولييشتوف بالفنية القاضية في الجولة الثانية في ثاني مبارياته الاحترافية في مدينة إسطنبول التركية.

الاحتراف الدولي
وكان سعد الفلاح ملاكم نادي «الأهلي بنغازي» قرر الاحتراف، وهو متواجد حاليًا في تركيا، حيث فاز في مباراته الاحترافية الأولى أمام الملاكم التركي مورات تحت إشراف المدرب الإنجليزي من أصول ليبية محمد بوصفيطه.

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