الأهلي بنغازي يكرّم «الفلاح»

القاهرة - بوابة الوسط

كرمّ مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، مساء أمس الثلاثاء، الملاكم الليبي المحترف سعد الفلاح، بعد تحقيقه انتصارات وإنجازات على الصعيد الدولي.

ويعد الفلاح ابن الأهلي بنغازي، حيث سبق له تمثيل النادي في عدة مناسبات، قبل أن يحقق العديد من الانتصارات في نزالات دولية.

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يذكر أن الملاكم الليبي، سعد الفلاح، أسقط خصمه بطل أوزباكستان كولييشتوف بالفنية القاضية في الجولة الثانية في ثاني مبارياته الاحترافية في مدينة إسطنبول التركية.