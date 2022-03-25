الفلاح Vs كولييشتوف.. من سيفوز في نزال اليوم عبر قناة «WTV»؟

القاهرة - بوابة الوسط

ينازل الملاكم الليبي، سعد الفلاح، بطل أوزباكستان كولييشتوف، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في ثاني مبارياته الاحترافية في مدينة إسطنبول التركية.

ويسبق النزال، استديو تحليلي على قناة «WTV»، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء؛ حيث يعلق على المواجهة كمال مينا، فيما يدير الحوار في الاستديو مؤيد إسكندر، في حضور بطل العرب وأفريقيا في الملاكمة يحيى المكشري، والمحلل الرياضي عبدالرحيم نجم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكان سعد الفلاح ملاكم نادي «الأهلي بنغازي» قرر الاحتراف، وهو متواجد حاليًا في تركيا، حيث فاز في مباراته الاحترافية الأولى أمام الملاكم التركي مورات تحت إشراف المدرب الإنجليزي من أصول ليبية محمد بوصفيطه.

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وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، تحدث الملاكم سعد الفلاح: «تُوجت ببطولة ليبيا ثلاث سنوات، وبطولة ليبيا نصف الاحترافية مرتين، وحققت 25 فوزًا على التوالي في البطولات المحلية، وتُوجت ببرونزية أفريقيا بالكونغو 2021، كما تُوجت ببطولة ليبيا للفئات السنية أواسط وناشئين أعوام 2015 و2016 و2017».

استديو تحليلي على قناة «WTV» لبث النزال المرتقب بين الملاكم الليبي سعد الفلاح أمام ملاكم أوزباكستان كولييشتوف. (الوسط)