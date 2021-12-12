بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي مورات

الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر على التركي مورات. (صورة مثبتة من الفيديو)

سطر بطل الملاكمة الليبية سعد الفلاح، أمس السبت، اسمه بحروف من نور، بعد أن حقق إنجازًا جديدًا له في مسيرته الرياضية عن جدارة واستحقاق بالفوز على الملاكم التركي علي مورات على أرضه ووسط جماهيره، في أول مباراة احترافية له بعالم الملاكمة في أوروبا.

المباراة تواصلت لخمس جولات، وكانت السيطرة فيها للملاكم الليبي سعد الفلاح، الذي أظهر فنيات عالية، وكان الأكثر مهاجمة فى جميع الجولات، وسدد لكمات يمينية ويسارية ومستقيمة، وأوقع منافسه التركي أرضًا في الجولتين الأولى والخامسة.

لتنتهي المباراة التي أُذعيت على قناة «WTV» بفوز مستحق للملاكم الليبي سعد الفلاح، لتكون بدايته موفقة في عالم الاحتراف، ليصبح مشروع بطل قادم في عالم الملاكمة الاحترافية بجانب النجم الليبي مالك الزناد.

وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» قال الملاكم سعد الفلاح: «استعددت لهذه المباراة الاحترافية من شهر تحت إشراف المدرب الإنجليزي من أصول ليبية محمد بوصفيطة والمدرب المحلي رضا الدواء».

وعن إنجازاته في ملاكمة الهواة قال الفلاح: «توجت ببطولة ليبيا ثلاث سنوات، وبطولة ليبيا نصف الاحترافية مرتين، وحققت 25 فوزًا على التوالي في البطولات المحلية، وتوجت ببرونزية أفريقيا بالكونغو2021، كما توجت ببطولة ليبيا للفئات السنية أواسط وناشئين أعوام 2015 و2016 و2017».

الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر على التركي مورات. (صورة مثبتة من الفيديو)

الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر على التركي مورات. (صورة مثبتة من الفيديو)

الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر على التركي مورات. (صورة مثبتة من الفيديو)