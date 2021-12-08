الملاكم الليبي الفلاح يلتقي التركي مورات في أول تجربة احترافية

الملاكم الليبي سعد الفلاح. (الإنترنت)

يخوض الملاكم الليبي سعد الفلاح، السبت المقبل، بتركيا أول مباراة احترافية له في عالم الملاكمة الاحترافية على مستوى أوروبا، وسيلتقي الفلاح الملاكم التركي علي مورات.

وفي تصريح خص به «بوابة الوسط» قال الملاكم سعد الفلاح: «أواصل تدريباتي لهذه المباراة الاحترافية من شهر، تحت إشراف المدربين الإنجليزيين من أصول ليبية محمد بوصفيطة ورضا الدواء.

وعن إنجازاته في ملاكمة الهواة أوضح الفلاح: «توجت ببطولة ليبيا ثلاث سنوات، وبطولة ليبيا نصف الاحترافية مرتين، كما تُوِّجت بذهبية المغرب العربي العام 2019، وحققت 25 فوزًا على التوالي فى البطولات المحلية، وبرونزية بطولة أفريقيا في الكونغو 2021، وذهبية بطولة تونس الدولية 2019.. كما توجت ببطولة ليبيا للفئات السنية أواسط الناشئين أعوام 2015 و2016 و2017».