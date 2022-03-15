الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يسعى فريق الاتحاد الليبي لتعويض خسارته الماضية أمام شبيبة الساورة الجزائري بالفوز على فريق رويال ليوباردس الإسواتيني الذي سيستضيفه خلال الجولة المقبلة الخامسة وقبل الأخيرة الأحد المقبل بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسيلتقي الاتحاد في الجولة الأخيرة مع متصدر المجموعة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي الذي سيواجه فريق شبيبة الساورة بالجزائر يوم 20 مارس.

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة ما قبل الأخيرة أورلاندوبيراتس تسع نقاط، وشبيبة الساورة سبع نقاط، والاتحاد الليبي سبع نقاط، ورويال ليبوباردس دون نقاط.