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الأهلي طرابلس يعزز رصيده والاتحاد يتعثر أمام الساورة الجزائري في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 14 مارس 2022, 03:48 مساء
الأهلي طرابلس يعزز رصيده والاتحاد يتعثر أمام الساورة الجزائري في «الكونفدرالية»
احتفال فريق الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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حقق فريق الأهلي طرابلس فوزا مستحقا على فريق زاناكو الزامبي في مباراة ماراثونية شهدت تسجيل خمسة أهداف على مدار الشوطين، وكان الأهلي طرابلس المبادِر بالتسجيل حيث تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 12، تقدم لها محمد الفقي وسجل منها الهدف الأول، وقبل انتهاء الشوط الأول في الدقيقة 33 عدل فريق زاناكو النتيجة.

في الشوط الثاني تحصل فريق الأهلي طرابلس على ركلة جزاء في الدقيقة 63 تقدم لها الفقيه وسجل منها الهدف الثاني، وأضاع الأهلي عديد الفرص من بينها كرة محمد الطبال واستمر فوز الأهلي حتى الدقيقة 82 ومن كرة حرة مباشرة عدل زاناكو النتيجة هدفين مقابل هدفين.

وفي الوقت البديل وبالتحديد الدقيقة 92 استطاع اللاعب معتز المهدي من تسجيل الهدف الحاسم للأهلي طرابلس والذي جلب ثلاث نقاط ثمينة عزز مكانته في ترتيب المجموعة الأولى بتسع نقاط خلف المتصدر فريق بيراميدز المصري الذي تعادل مع الصفاقسي التونسي بهدف وأصبح رصيده عشر نقاط والصفاقسي أربع نقاط وزاناكو دون نقاط.

الهداف معتز المهدي أصبح رصيده مع الأندية الليبية في المشاركات الأفريقية 15 هدفا وهو الهداف الليبي الوحيد الذي وصل إلى هذا الرقم، وتضم قائمة هدافي الأهلي طرابلس في المسابقات الأفريقية محمد الغنودي ثمانية أهداف ومؤيد اللافي ستة أهداف وعلي الأسود خمسة أهداف وعبد الباري الشركسي أربعة أهداف وأحمد سعد أربعة أهداف وأنيس السلتوا أربعة أهداف وصالح الطاهر أربعة أهداف ومحمد الفقي هدفين ومحمد المنير هدف.

الاتحاد الليبي
أما ممثل ليبيا في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» فريق الاتحاد تعثر في مباراته أمام شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة هدف دون مقابل من خطأ فادح ارتكبه حارس مرمي الاتحاد معاذ اللافي سجل منها مهاجم الفريق الجزائري هدف المباراة الوحيدة وتحصل فريق الاتحاد على عديد الفرص ولكنه أهدرها وتصدى حارس الساورة لعدد منها.

الخسارة هي الأولى للاتحاد في دوري المجموعات، وجاء ترتيب المجموعة الثانية فريق أورلاندوبيراتس تسع نقاط، وشبيبة الساورة سبع نقاط، والاتحاد الليبي سبع نقاط، ورويال ليبوباردس دون نقاط.

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