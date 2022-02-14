الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وملاعب الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الانطلاقة بعد غد الأربعاء 16 فبراير، ستقام ثلاث مباريات، فعلى ملعب بنينا ببنغازي الصداقة يحل ضيفا على الهلال، وبملعب أجدابيا التعاون يستضيف الأخضر، وملعب البيضاء سيشهد لقاء شباب الجبل والأهلي بنغازي.

الخميس 17 فبراير

ملعب بنينا سيشهد لقاء الجارين النصر والتحدي، وعلى ملعب أجدابيا سيجمع اللقاء دارنس وخليج سرت.



الجمعة 18 فبراير

ملعب الجميل سيشهد لقاء الشط والمدينة، وبملعب البلدي بالخمس الأولمبي يحل ضيفا على الخمس.