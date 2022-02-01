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6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 01 فبراير 2022, 03:03 مساء
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
المحترف التوغولي أغبوزو والتونسي أيوب عياد. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أكمل فريق الأهلي طرابلس آخر صفقاته وانتداباته خلال فترة «الميركاتو الشتوي» استعدادًا لخوض منافسات مرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والمشاركة في دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

وتعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس أخيرًا مع المدافع التوغولي أغبوزو مواليد 1999، ولاعب الوسط المدافع أيوب بن عبدالعزيز قادمًا من النجم الساحلي التونسي من مواليد 2000، ليكون إجمالي التعاقدات ستة لاعبين من بينهم لاعبان محليان وأربعة أجانب من بينهم ثنائي من شمال أفريقيا.

وفيما يلي تعاقدت اللجنة التسييرية للنادي الأهلي طرابلس مع كل من: محمد الترهوني وأنيس السلتوا ومع المحترف الدولي الأردني محمد أبوزريق شرارة والمحترف المغربي الدولي محمد الفقية والمحترف التوغولي أغبوزو والمحترف التونسي أيوب عياد.

من جهة أخرى سيجري الفريق، الثلاثاء، مباراة ودية مع فريق الأمواج الزرقاء قبل التوجه إلى مصر للدخول في معسكر خارجي بالقاهرة لملاقاة فريق بيرميداز المصري في أولى مباريات دوري المجموعات في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.

المحترف التوغولي أغبوزو والتونسي أيوب عياد. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المحترف التوغولي أغبوزو والتونسي أيوب عياد. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المحترف التوغولي أغبوزو. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المحترف التوغولي أغبوزو. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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