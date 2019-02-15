فطائر اللحم

الفطائر من الوصفات المفضلة لدى الكثيرين حيث أنها تحتوي على عناصر غذائية متعددة، ويمكن حشوها باللحم أو الدجاج أو الخضروات أو الجبنة، ويتم تسويتها في الفرن تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

5 كوب دقيق أبيض (600 غرام)

نصف كوب حليب سائل

4 بيضة متوسطة

3 شرائح جبنة شيدر

نصف كيلو لحمة مفرومة

حبة بصل متوسطة مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة