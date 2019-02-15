فطائر اللحم

الفطائر من الوصفات المفضلة لدى الكثيرين حيث أنها تحتوي على عناصر غذائية متعددة، ويمكن حشوها باللحم أو الدجاج أو الخضروات أو الجبنة، ويتم تسويتها في الفرن تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
5 كوب دقيق أبيض (600 غرام)
نصف كوب حليب سائل
4 بيضة متوسطة
3 شرائح جبنة شيدر
نصف كيلو لحمة مفرومة
حبة بصل متوسطة مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
طريقة التحضير
- نبدأ بتحضير العجينة في وعاء كبير أو في العجان الكهربائي، نضع البيض، ونخفقه جيداً.
- نضيف إلى الوعاء، الحليب والجبنة الشيدر والدقيق، ونخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- نحضّر الحشو نضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.
- نضع البصل في المقلاة، ونقلبه حتى يذبل، ثم نضيف اللحمة المفرومة، ونقلب مرة أخرى.
- نتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود والقرفة، ونقلبها مرة أخرى، ثم نرفعها من على النار.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالزيت ونقسم العجين كرات متوسطة الحجم، ونفردها جيداً.
- نحشي العجين بمقدار ملعقة كبيرة من خليط الحشوة، ونشكلها كنصف دائرة.
- نكرر الخطوة "8" حتى انتهاء كمية العجين والحشو، ثم نرصها في الصينية.
- ندخل الصينية الفرن لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج وتحمر ونخرج الفطائر من الفرن، ونتركها لتهدأ قليلاً.