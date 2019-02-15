فطائر اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 01:09 مساء

الفطائر من الوصفات المفضلة لدى الكثيرين حيث أنها تحتوي على عناصر غذائية متعددة، ويمكن حشوها باللحم أو الدجاج أو الخضروات أو الجبنة، ويتم تسويتها في الفرن تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
5 كوب دقيق أبيض (600 غرام)
نصف كوب حليب سائل
4 بيضة متوسطة
3 شرائح جبنة شيدر
نصف كيلو لحمة مفرومة
حبة بصل متوسطة مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة التحضير
- نبدأ بتحضير العجينة في وعاء كبير أو في العجان الكهربائي، نضع البيض، ونخفقه جيداً.
- نضيف إلى الوعاء، الحليب والجبنة الشيدر والدقيق، ونخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- نحضّر الحشو نضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.
- نضع البصل في المقلاة، ونقلبه حتى يذبل، ثم نضيف اللحمة المفرومة، ونقلب مرة أخرى.
- نتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود والقرفة، ونقلبها مرة أخرى، ثم نرفعها من على النار.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالزيت ونقسم العجين كرات متوسطة الحجم، ونفردها جيداً.
- نحشي العجين بمقدار ملعقة كبيرة من خليط الحشوة، ونشكلها كنصف دائرة.
- نكرر الخطوة "8" حتى انتهاء كمية العجين والحشو، ثم نرصها في الصينية.
- ندخل الصينية الفرن لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج وتحمر ونخرج الفطائر من الفرن، ونتركها لتهدأ قليلاً.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
الحبري لـ«بوابة الوسط»: البعثة الأممية تراوغ في توحيد مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
قرار إداري يهدد مشاركة الأهلي طرابلس والنصر في رباعي الدوري
رياضة محلية
الغرارات يتوج بكأس ليبيا للشطرنج
رياضة محلية
«إل تشابو» في طريقه إلى «سجن الجحيم»
منوعات
«الرئاسي» يعلن الأحد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير
ليبيا
إغلاق خمس محطات وقود في بني وليد بناء على أوامر النائب العام
ليبيا
المسماري: العملية العسكرية في درنة انتهت ونطالب السكان بالتعاون مع الأجهزة ...
ليبيا
بالصور: وفد القيادة العامة يجتمع مع غرفة «عمليات الكرامة» بقاعدة تمنهنت
ليبيا
مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
العثور على جثة محمد المنصوري القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإسراف في أكل البرغر والبيتزا قد يؤدي للوفاة