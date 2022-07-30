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الجيش البريطاني: موسكو تعتزم إجراء استفتاءات بالمناطق المحتلة في جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 05:47 مساء
الجيش البريطاني: موسكو تعتزم إجراء استفتاءات بالمناطق المحتلة في جنوب أوكرانيا
مبنى مهدم في ماريوبول جنوب أوكرانيا. (الإنترنت)
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قال الجيش البريطاني، السبت، إن السلطات التي نصبتها روسيا في الأراضي المحتلة حديثاً بجنوب أوكرانيا ربما تستعد لإجراء استفتاءات بشأن انضمامها إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت وزارة الدفاع في تحديث استخباراتي على «تويتر»: «ترغم السلطات المحلية السكان على الأرجح على الكشف عن بيانات شخصية من أجل إعداد سجلات التصويت»، بحسب «فرانس برس».

 خاضعة «لإدارة مدنية-عسكرية» موقتة
وتصنف روسيا هذه المناطق المحتلة على أنها خاضعة «لإدارة مدنية-عسكرية» موقتة.

وذكر التحديث أن أوكرانيا ربما تمكنت من صد هجمات روسية صغيرة النطاق انطلقت من خط المواجهة الثابت منذ فترة طويلة بالقرب من دونيتسك في منطقة دونباس بشرق البلاد.  أما في منطقة خيرسون، فمن المحتمل أن تكون روسيا أنشأت جسرين عائمين، وسيرت عبارات لتوفير بدائل للجسور القريبة التي تضررت جراء الضربات أخيرًا.

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وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 250 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

تدمير قطار عسكري ومقتل مئات الجنود الأوكرانيين
وفي إفادته الصحفية، اليوم السبت، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن أسلحة جوية عالية الدقة «دمرت مساء يوم الخميس 28 يوليو، قطارًا عسكريًا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية». وأضاف كوناشينكوف أن القطار كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن الضربة «أسفرت عن مقتل أكثر من 140 قوميًا وإصابة نحو 250 آخرين». بالإضافة إلى هؤلاء قتل 110 مسلحين من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الفضائية الروسية على أنحاء متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا، وفقًا لما أعلنه كوناشينكوف.

وعلى الصعيد ذاته، استهدفت القوات الروسية، بواسطة صواريخ «إسكندر»، نقطة انتشار موقتة للكتيبة القومية المتطرفة «كراكن» وتم القضاء على 30 نازيًا، بحسب ما ذكرت «سبوتنيك».

وفي منطقة أرتيوموفسك، أُصيبت نقطة الانتشار الموقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جنديًا.

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