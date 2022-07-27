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البحرية الأوكرانية: المرافئ المحددة لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 01:33 مساء
البحرية الأوكرانية: المرافئ المحددة لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»
عامل في ميناء جنوب أوكرانيا يراقب صب حبوب الشعير ميكانيكيا في سفينة تبلغ طاقتها 40 ألف طن. (أرشيفية، رويترز)
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أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»، على الرغم من أنه لا يزال يتعين بذل الجهود لضمان سلامة القوافل. 

وقالت البحرية الأوكرانية على تطبيق تلغرام «في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل».

 أوكرانيا يمكنها تصدير 60 مليون طن من الحبوب
ويوم الأحد، قال أوليه أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إن بلاده يمكنها تصدير 60 مليون طن من الحبوب فيما بين ثمانية وتسعة أشهر، إذا لم تكن الموانئ فيها محاصرة لكن الضربة الروسية لميناء أوديسا، «تظهر أن الأمر لن يكون بهذه السهولة بالتأكيد».

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وقال أوستينكو، إن أوكرانيا يمكنها أن تحقق إيرادات تبلغ عشرة مليارات دولار من بيع 20 مليون طن من الحبوب مخزنة بالصوامع، و40 مليون طن من محصولها الجديد، مضيفًا أن إجمالي المحصول 60 مليون طن، منها 20 مليونًا للاستهلاك المحلي، بحسب وكالة «رويترز».

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