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أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 01:32 مساء
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
حقل قمح في أوكرانيا, السبت 23 يوليو 2022. (رويترز)
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قال أوليه أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إن أوكرانيا يمكنها تصدير 60 مليون طن من الحبوب فيما بين ثمانية وتسعة أشهر، إذا لم تكن الموانئ فيها محاصرة لكن الضربة الروسية لميناء أوديسا، «تظهر أن الأمر لن يكون بهذه السهولة بالتأكيد».

وقال أوستينكو، إن أوكرانيا يمكنها أن تحقق إيرادات تبلغ عشرة مليارات دولار من بيع 20 مليون طن من الحبوب مخزنة بالصوامع، و40 مليون طن من محصولها الجديد، مضيفًا أن إجمالي المحصول 60 مليون طن، منها 20 مليونًا للاستهلاك المحلي، بحسب وكالة «رويترز».

ضربة أمس تظهر أن الأمور لن تسير بشكل جيد
وتابع: «لو لم تكن الموانئ محاصرة وقلنا إننا نحتاج لنقل 60 مليون طن من الحبوب.. لنقلنا 60 مليون طن من الحبوب خلال ما بين ثمانية وتسعة أشهر».

وأضاف: «لكن بالطريقة التي فتحت بها الموانئ الآن، وما تقوم به روسيا في البحر الأسود، تظهر ضربة الأمس أن الأمور لن تسير بهذا الشكل بالتأكيد».

وقصفت صواريخ روسية ميناء أوديسا بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، اتفاقًا على إعادة فتح موانئ البحر الأسود واستئناف صادرات الحبوب، فيما تقول موسكو إنها قصفت بنية تحتية عسكرية.

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كان من المتوقع أن يخفف الاتفاق من أزمة نقص الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب.

وأضاف المستشار أن أوكرانيا تحتاج لما بين 20 و24 شهرًا، لتصدير هذه الكمية إذا لم تعمل الموانئ فيها بالشكل المناسب.

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