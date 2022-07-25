وزير أوكراني يتوقع تصدير أولى شحنات الحبوب هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

توقع وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، الإثنين، إرسال أولى صادرات بلاده من الحبوب «هذا الأسبوع»، بعد توقيع اتفاق مع موسكو، وذلك رغم من قصف الجيش الروسي السبت لميناء أوديسا الرئيسي.

وقال كوبراكوف، في مؤتمر صحفي «نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول في الأيام القليلة المقبلة.. نحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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قصفت صواريخ روسية السبت، ميناء أوديسا بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، اتفاقا على إعادة فتح موانئ البحر الأسود واستئناف صادرات الحبوب، فيما تقول موسكو إنها قصفت بنية تحتية عسكرية، وكان من المتوقع أن يخفف الاتفاق من أزمة نقص الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب.