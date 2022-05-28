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تيتيباس يتقدم للدور الرابع في «فرنسا المفتوحة» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 08:14 مساء
تيتيباس يتقدم للدور الرابع في «فرنسا المفتوحة» للتنس
اليوناني ستيفانوس تيتيباس. (الإنترنت)
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سحق اليوناني ستيفانوس تيتيباس، المصنف الرابع، منافسه السويدي ميكل يمير بنتيجة 6-2 و6-2 و6-1 في مباراة من جانب واحد ليتأهل إلى الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وكان تيتيباس، الذي خسر في النهائي في العام الماضي، انتصر في جميع المواجهات الثلاث السابقة أمام منافسه البالغ عمره 23 عامًا.

قدمت مباراة جيدة
وقال اللاعب اليوناني، وفقًا لـ«رويترز»: «قدمت عديد الضربات الجيدة من جانبي.. لعبت ضد ميكل منذ فترة الناشئين.. سبق أن لعبت ضده كثيرًا.. قدمت مباراة جيدة.. أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، وسيطرت على المباراة بأداء جيد للغاية».

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واستغل تيتيباس ضرباته الأمامية لإجبار يمير على العودة خلف الخط الخلفي وكسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى، وكرر ذلك في الثانية، ثم ثلاث مرات في الثالثة. وارتكب يمير، المصنف 95 عالميًا، 26 خطأ سهلًا خلال ساعة و32 دقيقة.

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