انطلاقة مثالية لنادال في بطولة رولان غاروس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الإسباني المصنف خامساً عالمياً، رافايل نادال، حملته لحصد لقب رابع عشر قياسي في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه في الدور الأول الإثنين على الأسترالي جوردان تومسون 6-2، 6-2، و6-2.

وحسّن نادال الذي قد يواجه حامل اللقب المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع النهائي، رقمه القياسي بعدد الانتصارات في رولان غاروس إلى 106 في مقابل ثلاث هزائم فقط منذ أول ظهور له في العام 2005.

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مباراة إيجابية

وقال الإسباني المصنف خارج المراكز الأربعة الأولى في باريس للمرة الثانية في مسيرته فقط، وفقا لـ«فرانس برس»: «أنا سعيد للغاية بالفوز اليوم.. أنا سعيد بالتأهل بثلاث مجموعات.. إنها جولة أولى، مباراة إيجابية بالنسبة لي.. مجموعات متتالية لكن مع مجال كبير للتحسين».

وسيلعب الإسباني في الدور المقبل مع الفرنسي كورانتان موتيه المشارك ببطاقة دعوة والذي تغلّب على بطل نسخة 2015 السويسري ستان فافرينكا في أربع مجموعات.

ولم يفز نادال بعد ببطولة على الملاعب الترابية هذا الموسم، وتعثّر أداؤه بتجدد إصابة في قدمه في دورة روما في وقت سابق من مايو الحالي.