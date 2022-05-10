أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة روما للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني في بطولة روما للأساتذة ذات الـ (1000 نقطة) بعد الفوز على الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 26 عالميًا.

وهزمت النجمة التونسية نظيرتها الرومانية بمجموعتين دون رد (6-0 و7-6) في مباراة استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة فقط من اللعب.

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واستهلت جابر مشوارها في بطولة روما بقوة، إذ كانت مصرة على الثأر من كريستيا التي هزمتها سابقًا في مناسبتين.

أنس تواجه آيلا تومليانوفيتش

وفي المجموعة الثانية ستواجه أنس جابر غدًا في الدور الثاني الأسترالية آيلا تومليانوفيتش المصنفة 41 عالميًا، التي تأهلت على حساب الإيطالية كاميلا جيورجي المصنفة 30 عالميًا.