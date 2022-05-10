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أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة روما للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 09:44 مساء
أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة روما للتنس
التونسية أنس جابر. (الإنترنت)
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تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني في بطولة روما للأساتذة ذات الـ (1000 نقطة) بعد الفوز على الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 26 عالميًا.

وهزمت النجمة التونسية نظيرتها الرومانية بمجموعتين دون رد (6-0 و7-6)  في مباراة استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة فقط من اللعب.

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واستهلت جابر مشوارها في بطولة روما بقوة، إذ كانت مصرة على الثأر من كريستيا التي هزمتها سابقًا في مناسبتين.

أنس تواجه آيلا تومليانوفيتش
وفي المجموعة الثانية ستواجه أنس جابر غدًا في الدور الثاني الأسترالية آيلا تومليانوفيتش المصنفة 41 عالميًا، التي تأهلت على حساب الإيطالية كاميلا جيورجي المصنفة 30 عالميًا.

إنجاز تاريخي
وجاءت هذه المباراة بعد أيام قليلة من إنجاز أنس جابر التاريخي، إذ توجت ببطولة مدريد للتنس.

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