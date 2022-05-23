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رولان غاروس: التشيكية كرايتشيكوفا تتنازل عن اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 04:30 مساء
رولان غاروس: التشيكية كرايتشيكوفا تتنازل عن اللقب
كرايتشيكوفا. (الإنترنت)
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تنازلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة ثانية عن لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخروجها من الدور الأول بعد خسارتها الإثنين أمام الفرنسية دايان باري 6-1 و2-6 و3-6.

وخسرت كرايتشيكوفا مواجهتها مع الفرنسية البالغة 19 عامًا والمصنفة 97 عالميًا في ساعتين و8 دقائق على الرغم من بدايتها النارية وحسمها المجموعة الأولى في 34 دقيقة، ثم تقدمها في الثانية 2-صفر.

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وسمحت كرايتشيكوفا لمنافستها دايان باري، بالعودة من بعيد وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية في مسيرتها الشابة بعد 2019.

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