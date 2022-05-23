رولان غاروس: التشيكية كرايتشيكوفا تتنازل عن اللقب...

تنازلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة ثانية عن لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخروجها من الدور الأول بعد خسارتها الإثنين أمام الفرنسية دايان باري 6-1 و2-6 و3-6.
وخسرت كرايتشيكوفا مواجهتها مع الفرنسية البالغة 19 عامًا والمصنفة 97 عالميًا في ساعتين و8 دقائق على الرغم من بدايتها النارية وحسمها المجموعة الأولى في 34 دقيقة، ثم تقدمها في الثانية 2-صفر.
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وسمحت كرايتشيكوفا لمنافستها دايان باري، بالعودة من بعيد وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية في مسيرتها الشابة بعد 2019.
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