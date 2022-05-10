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ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 09:49 مساء
ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس
نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (الإنترنت)
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 بدأ نوفاك ديوكوفيتش، سعيه للفوز بلقب بطولة روما للتنس للأساتذة للمرة السادسة والدفاع عن موقعه في صدارة التصنيف العالمي، بالفوز على أصلان كاراتسيف 6-3 و6-2 في الدور الثاني اليوم الثلاثاء.

ولا يزال ديوكوفيتش المصنف الأول، الذي شارك من الدور الثاني مباشرة، يسعى للحصول على لقبه الأول هذا العام. وإذا لم يصل ديوكوفيتش إلى قبل النهائي في روما، فسوف يتخلى عن صدارة التصنيف للروسي دانييل ميدفيديف للمرة الثانية هذا العام.

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وقال ديوكوفيتش عن كاراتسيف الذي تغلب عليه في بلغراد العام الماضي: «إنه منافس قوي للغاية، وصلب في اللعب من الخط الخلفي.. لا تعرف ما يمكنك فعله معه أبدًا. إذا استشعر اتجاه الكرة، فقد يكون ذلك خطيرًا لأنه يظل قريبًا جدًا من الخط الخلفي ويمارس الضغط على منافسيه». 

سعيد بهذا الانتصار
وأوضح اللاعب الصربي: «لكنه كان يضيع الكثير من الكرات اليوم.. منحني فرصتين لكسر الإرسال... سعيد بهذا الانتصار لأنه فوز بمجموعتين متتاليتين أمام منافس جيد».

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا وهو يبتسم: «من الواضح أن هذا ما يبحث عنه الجمهور.. القوة والإثارة، إنهم يبحثون عن الأجواء المثيرة. يريدون رؤية أداء جيد.. أدينا بشكل جيد في بعض النقاط اليوم».

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