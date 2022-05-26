ميدفيديف يبلغ الدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

صعد اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف، اليوم الخميس، إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس، عقب الفوز على نظيره الصربي لاسو ديري بواقع، 6-3 و6-4 و6-3، في ساعتين و35 دقيقة.

وواجه اللاعب الروسي، الذي بلغ دور الثمانية في رولان غاروس العام الماضي، بعد الخروج من الدور الأول 4 مرات متتالية، صعوبات في بعض الفترات من مباراة اليوم لكنه نجح بمرونته الكبيرة في تعويض قدراته الضعيفة نسبيا في التحرك على الملاعب الرملية البطيئة.

يجب أن أكون أكثر قوة وشراسة

وقال ميدفيديف في مؤتمر صحفي، وفقا لـ«رويترز»: «أعتقد أنني لعبت بشكل أفضل في الدور الأول.. أنا بالتأكيد بحاجة للعب بشكل أفضل في الجولات المقبلة، لأنها ستكون أكثر قوة وشراسة. مرة أخرى، لن أكذب، أنا أفضل الملاعب الصلبة».

- إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

- انطلاقة مثالية لنادال في بطولة رولان غاروس

- رولان غاروس: التشيكية كرايتشيكوفا تتنازل عن اللقب

ووجد ميدفيديف نفسه متأخرا بكسر للإرسال في المجموعة الأولى لكن دفاعه الذكي ساعده على العودة في النتيجة على ملعب فيليب شاترييه. وسيلتقي في الدور المقبل مع الصربي ميومير كيسمانوفيتش المصنف 28.