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ميدفيديف يسحق كيسمانوفيتش ويبلغ الدور الرابع في «رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 06:03 مساء
ميدفيديف يسحق كيسمانوفيتش ويبلغ الدور الرابع في «رولان غاروس»
دانييل ميدفيديف. (الإنترنت)
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فاز دانييل ميدفيديف المصنف الثاني، على الصربي ميومير كيسمانوفيتش، 6-2 و6-4 و6-2، في أقل من ساعتين، ليبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وظهر بطل أميركا المفتوحة، الذي بلغ دور الثمانية في «رولان غاروس»، العام الماضي، بعد أن خرج قبلها من الدور الأول في أربع مناسبات متتالية، بشكل رائع في ضربات الإرسال ولم يمنح منافسه المصنف 31 عالميًا أي فرصة حقيقية.

وقال ميدفيديف الذي بلغ نهائي أستراليا المفتوحة هذا الموسم، وفقًا لـ«رويترز»: «كان الأمر رائعًا اليوم، ولم أخسر أي شوط في ضربات إرسالي.. هذا أمر غير معتاد على هذه الأرضية. أتمنى أن أخوض المزيد من هذه المباريات على مدار الأسبوع».

أحاول التحسن في التنس
وأضاف: «كما هو حالي في إجادة اللغة الفرنسية، أحاول أن أتحسن في التنس طوال الوقت.. كلما تحسن مستواي في اللغة الفرنسية، سيتحسن مستواي في التنس».

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وكان ميدفيديف بدأ بطولة فرنسا المفتوحة بعدما شارك في بطولة واحدة فقط على الأراضي الرملية هذا الموسم، حيث خضع لجراحة لعلاج الفتق في أبريل الماضي، لكنه لم يتأثر بهذا الغياب.

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