تهديدات بالقتل لمدرب بايرن ميونخ بعد الخروج من دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، المدرب يوليان ناغلسمان، اليوم الجمعة، عن أنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإقصاء المفاجئ للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وقال «ناغلسمان» قبل يومين من مباراة بايرن ميونيخ أمام أرمينيا بيليفيلد في الدوري الأحد، وفقا لـ«فرانس برس»: «أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائماً من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه. لكن مع وجود 450 تهديداً بالقتل على إنستغرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة».

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وأضاف: «إذا أراد الناس قتلي فهذا شيء، لكنهم يهاجمون أيضاً والدتي التي لا تهتم حتى بكرة القدم.. أنا لا أفهم ذلك. بمجرد إطفاء التلفزيون، ينسى الناس كل الآداب. ويعتقدون أنهم على حق، هذا هو الشيء الجنوني».

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال «ناغلسمان» إن هناك ببساطة تهديدات كثيرة بحيث لا يمكن أن يكون ذلك واقعياً.

وأردف: «لن أنتهي من ذلك أبداً.. أحصل عليهم بعد كل مباراة بغض النظر عما إذا كنا نفوز أو نخسر. هناك المزيد من التهديدات بالقتل عندما نلعب مع ثلاثة مدافعين أو أربعة، ومن الواضح أن هناك القليل من التهديدات عندما نخسر».

ويعد ناغلسمان هو ثاني موظف في بايرن ميونخ يواجه تهديدات بالقتل هذا الأسبوع. وكشفت زوجة ونجل المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش يومي الأربعاء والخميس، عن تعرضهما لتهديدات في أعقاب هزيمة فياريال، ونشرا لقطات لرسائل خاصة على «إنستغرام».