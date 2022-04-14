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بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 11:13 صباحا
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022. (الإنترنت)
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أُسدل الستار مساء الأربعاء، على منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري (2021-2022)، بعدما حجزت 4 فرق مكانها في نصف نهائي البطولة.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف النهائي، بعد تخطي أتلتيكو مدريد بهدف نظيف ذهابا وإيابا. وبلغ ريال مدريد نصف النهائي، بعدما تمكن من الإطاحة بحامل اللقب في الموسم الماضي تشيلسي، رغم الهزيمة بنتيجة (3-2)، ولكنه استفاد من فوزه ذهابا بنتيجة 3-1.

- ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
- مانشستر سيتي يعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر بوابة أتلتيكو مدريد
- فياريال يقصي بايرن ميونيخ ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
- ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ووصل ليفربول إلى نصف النهائي رغم التعادل مع بنفيكا بنتيجة (3-3)، مستفيدا من فوزه (3-1) ذهابا، ليتأهل بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين، ويواجه فياريال الذي أطاح ببايرن ميونخ الألماني.

وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا كالتالي:

ريال مدريد × مانشستر سيتي
مباراة الذهاب على ملعب «الاتحاد» يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، فيما تُلعب مواجهة الإياب على ملعب «سانتياغو برنابيو»، يوم الأربعاء 4 مايو 2022.

ليفربول × فياريال
تقام مباراة الذهاب على ملعب «أنفيلد»، يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، فيما تُلعب مواجهة الإياب على ملعب «لا سيراميكا»، يوم الثلاثاء 3 مايو 2022.

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