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مانشستر سيتي يعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر بوابة أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 11:05 مساء
مانشستر سيتي يعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر بوابة أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي يفرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد ويخطف بطاقة العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد. (الإنترنت)
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حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي، فاز بهدف دون رد، خلال لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب «الاتحاد»، ليتأهل النادي الإنجليزي بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

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بهذه النتيجة تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني.

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