فياريال يقصي بايرن ميونيخ ويتأهل للدرو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فياريال مفاجأة بإقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فرض عليه تعادلا قاتلا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دوري الأبطال، على ملعب أليانز أرينا.

سجل بايرن ميونيخ أولا في الدقيقة (52) عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، بعد خطأ فادح من لاعبي فياريال في تمرير الكرة بوسط الملعب استغله توماس مولر ونجح في استخلاص الكرة ومررها بشكل بيني لروبرت ليفاندوفسكي المتمركز على حدود منطقة الجزاء، والذي تمكن من ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة أرضية إصطدمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة (89) سجل فياريال التعادل عن طريق لاعبه صامويل شوكويزي، بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي فياريال على الجبهة اليسرى بانطلاقة عن طريق جيرارد مورينو أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها صامويل شوكويزي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وتأهل الفريق الإسباني للمربع الذهبي بعد فوزه بمجموع المباراتين (2-1)، حيث فاز ذهابا في معقله بهدف دون رد.