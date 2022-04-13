ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة (3-3) على ملعب أنفيلد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع النهائي.

سجل الليفر هدفه الأول في الدقيقة (21) عن طريق إبراهيم كوناتي، بعد ركلة ركنية أولى لليفربول على يمين مرمى بنفيكا، نفذها كوستاس تسيميكاس بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كوناتي برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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وأدرك بنفيكا هدف التعادل في الدقيقة (32) عن طريق جونكالو راموس، بعد خطأ دفاعي في التمركز من لاعبي ليفربول على حدود منطقة الجزاء استغله جونكالو راموس ونجح في ترويض الكرة داخل منطقة الجزاء لينفرد تمامًا بالمرمى ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعاد ليفربول للمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (55) عن روبيرتو فيرمينو، جاء بسبب ارتباك دفاعي من لاعبي بنفيكا على حدود منطقة الجزاء بمجموعة من التمريرات الخاطئة استغله ديوجو جوتا ونجح في استخلاص الكرة على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء ثم مرر كرة عرضية أرضية استقبلها روبيرتو فيرمينو بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وعزز ليفربول النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (65) من خلال روبيرتو فيرمينو، بعد ركلة حرة مباشرة لليفر في وسط ملعب بنفيكا، نفذها كوستاس تسيميكاس بتمريرة طولية قوية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها روبيرتو فيرمينو بتسديدة متقنة من أمام المرمى سكنت الشباك.

وقلص بنفيكا النتيجة بالهدف الثاني له في الدقيقة (73) عن طريق اللاعب رومان ياريمتشوك، بعد العودة لتقنية الفيديو، وجاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أليخاندرو جريمايدو بإتجاه زميله رومان ياريمتشوك المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي ليفربول والذي تمكن من ترويض الكرة ثم مراوغة الحارس قبل أن يضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأدرك بنفيكا التعادل بالهدف الثالث في الدقيقة (82) عن طريق داروين نونيز، بعد العودة إلى تقنية الفار، وجاء الهدف بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبنفيكا باتجاه جواو ماريو المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي ليفربول والذي تمكن من تهيئة الكرة لزميله داروين نونيز الذي وضع الكرة بشكل رائع داخل الشباك من أعلى جسد الحارس أليسون.

واستفاد ليفربول من انتصاره على بنفيكا ذهابًا بنتيجة (3-1)، ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع فياريال الإسباني.